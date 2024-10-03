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لبنان

ضربات عنيفة على الضاحية.. وإعلام إسرائيلي: المستهدف هو هاشم صفي الدين

Lebanon 24
03-10-2024 | 18:02
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استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الجمعة.
وقد قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين هو المستهدف من الهجوم الأخير.
ولفت موقع "إكسيوس" عن مصدرين إسرائيليين إلى أن "هاشم صفي الدين، كان في مخبأ عميق تحت الأرض وهو من أكثر المخابئ عمقاً".
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وأشارت مصادر إلى أن "نتائج الهجوم ما زالت غير واضحة"، مؤكدة أنه "تم استخدام قنابل خارقة للتحصينات في محاولة اغتيال هاشم صفي الدين".
وقال مسؤول إسرائيلي لـ"أكسيوس": "لم يتضح بعد ما إذا كان هاشم صفي الدين قد قتل في الغارة على الضاحية الجنوبية".
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