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لبنان
تحذير جديد من العدو إلى سكّان الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
03-10-2024
|
18:10
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وجّه جيش العدو الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في حي حدث بيروت والمباني المجاورة له.
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