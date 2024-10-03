بعد التهديدات.. إسرائيل تقصف طريق المصنع وتقطعه!

شنّ العدو الإسرائيلي غارة استهدفت محيط معبر المصنع اللبناني الحدودي مع سوريا.

وحسب مندوبة "لبنان24" قطعت الطريق بالاتجاهين من جهة الدخول على بُعد ١٠٠ متر من مركز الأمن، والاضرار مادية ولا اصابات.