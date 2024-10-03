Advertisement

لبنان

بعد التهديدات.. إسرائيل تقصف طريق المصنع وتقطعه!

Lebanon 24
03-10-2024 | 22:52
A-
A+
Doc-P-1256803-638636181522172491.png
Doc-P-1256803-638636181522172491.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ العدو الإسرائيلي غارة استهدفت محيط معبر المصنع اللبناني الحدودي مع سوريا.
وحسب مندوبة "لبنان24" قطعت الطريق بالاتجاهين من جهة الدخول على بُعد ١٠٠ متر من مركز الأمن، والاضرار مادية ولا اصابات.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يستخدم معبر المصنع الحدودي لنقل أسلحة من سوريا للبنان
lebanon 24
04/10/2024 07:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تزعم استخدام "الحزب" معبر المصنع لنقل الأسلحة.. وطلب من الدولة!
lebanon 24
04/10/2024 07:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انباء عن غارة إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية في منطقة ‎المصنع
lebanon 24
04/10/2024 07:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 20 صاروخا من لبنان
lebanon 24
04/10/2024 07:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24

التهديدات..

إسرائيل

المصنع

وتقطعه!

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:10 | 2024-10-03
22:08 | 2024-10-03
22:14 | 2024-10-03
22:35 | 2024-10-03
22:36 | 2024-10-03
00:20 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24