حثت غريتشن ويتمر، حاكمة ولاية ميشيغان الحكومة الأميركية على بذل مزيد من الجهد لإنقاذ الأميركيين العالقين في لبنان وسط الهجوم العسكري الإسرائيلي على البلاد.

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وقالت في رسالة لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن "نسمع بالفعل تقارير عن وفيات مؤكدة ونخشى أن يكون هناك المزيد. لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يعاني ناخبونا وأسرهم". وأطلع مكتبها رويترز الخميس على الرسالة التي تحمل تاريخ يوم الثلاثاء.

وقتل أميركي من ديربورن بولاية ميشيغان يدعى كامل أحمد جواد في غارة جوية إسرائيلية في لبنان الثلاثاء، وفقا لابنته وصديق له وعضوة الكونغرس الأميركي التي تمثل دائرته الانتخابية. وقال مكتب النائبة الديمقراطية الأميركية رشيدة طليب إنه مواطن أميركي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي، الأربعاء، عندما سئل عن تقارير عن وفاة أميركي في لبنان "نعلم أن مقيما دائما بشكل قانوني، وليس مواطنا أميركيا (قتل في لبنان) ولكننا بالطبع نقدم خالص تعازينا للعائلة".

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية الأحدث في لبنان عن مقتل مئات وجرح الآلاف وتشريد أكثر من مليون شخص. وتقول إسرائيل إنها تستهدف مقاتلي جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين الخميس إن واشنطن تقدم للمواطنين الأميركيين "أكبر عدد ممكن من الخيارات لمغادرة" لبنان.

وأضاف "نعمل مع شركات الطيران لحجز مقاعد للمواطنين الأميركيين. كما نعمل على زيادة القدرة التجارية من خلال تنظيم رحلات إضافية"، موضحا أن أكثر من 250 أميركيا وأفراد أسرهم استقلوا مثل هذه الرحلات حتى الآن.

وقالت الوزارة الأربعاء إن نحو 7 آلاف مواطن أميركي في لبنان سجلوا لدى الحكومة الأميركية لتلقي معلومات حول مغادرة البلاد، رغم أنهم لم يطلبوا جميعا المساعدة للمغادرة. (الحرة)