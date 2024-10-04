بعد قصف عنيف على الضاحية.. صفارات الإنذار تدوي في حيفا

بعد ليل متوتر قصفت خلاله إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت بغارات ثقيلة، دوّت صفارات الإنذار في مدينتي عكا وحيفا فجر اليوم، مع سماع أصوات انفجارات عنيفة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، منها قناة 12، بإطلاق أكثر من 10 صواريخ اعتراضية للتصدي لرشقة صاروخية أُطلقت من لبنان باتجاه الشمال، حيث سُمع دوي 15 عملية اعتراض في سماء حيفا وخليجها.