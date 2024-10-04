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لبنان

غارات إسرائيلية على منطقة غرب بعلبك... والطيران الاستطلاعي لم يغب عن المدينة

Lebanon 24
04-10-2024 | 00:15
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استهدفت الغارات المعادية مع ساعات الفجر الأولى منطقة غرب بعلبك، ما بين بلدتي بوداي وشمسطار، مرورا ببلدة طاريا، بحسب ما مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك.
 
 
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ولم يغب الطيران الاستطلاعي عن مدينة بعلبك وقرى القضاء.
 
 
وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" عن سقوط شهيدين في غارة نفذها الطيران المعادي فجرا، على منزل في بلدة خربة سلم. 
 
وأغار الطيران الحربي المعادي صباحا، على بلدة عيتيت.
 
 
الى ذلك، شن الطيران الحربي الاسرائيلي 4 غارات على منازل في بلدة طاريا البقاعية ليلا، والمعلومات الاولية تفيد بعدم وقوع اصابات.
 
كما يستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وكان العدو أطلق ليلا، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.
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