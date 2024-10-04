إسرائيل تقصف الضاحية صباح اليوم بعد ليل متوتر

أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا الضاحية الجنوبية لبيرت، صباح اليوم، الجمعة.



وكانت قد شهدت الضاحية مساء أمس ضربات إسرائيلية عنيفة جدًا، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه تم استهداف رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين من خلالها.

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