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لبنان

غارات اسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية ليلا... هذا ما خلفته من أضرار ودمار

Lebanon 24
04-10-2024 | 00:49
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شنّ الطيران الحربي المعادي غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد منتصف الليل، استعمل فيها عددا كبيرا من القنابل الفراغية والارتجاجية الخارقة للتحصينات، وبدا صوت التفجيرات أقوى من صوت الغارات التي استهدفت المبنى، حيث استشهد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة الماضي، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطني للاعلام".
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استهدفت الغارات محيط المريجة وأوتوستراد هادي نصرالله ومحيط الحدت، واسفرت عن انهيار عدد من المباني والمنشآت ومنها ملعب المريجة، المخفر، البلدية، سوبر ماركت بيضون والمباني أمام دواليب السبع وخلفه.
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