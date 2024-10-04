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لبنان

أوّل عملية لـ"الحزب" بعد ضربة الضاحية العنيفة.. هذا ما استهدفه

Lebanon 24
04-10-2024 | 01:14
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أعلن حزب الله في بيان أنّه رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف صباح اليوم الجمعة 4-10-2024 الكريوت شمال حيفا بصليات صاروخية. 
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