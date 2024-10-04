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لبنان

هكذا أثّرت حرب لبنان على تداولات وول ستريت!

Lebanon 24
04-10-2024 | 00:58
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ارتفعت مؤشرات النفط، إذ صعد خام برنت فوق 77 دولاراً للبرميل لأطول فترة من المكاسب، في حين تجاوز خام "غرب تكساس" الوسيط 73 دولاراً. ويشعر المستثمرون بالقلق من أنه في حال ضربت إسرائيل أصولاً إيرانية حاسمة، فإن طهران سترد بقوة وتصعد الصراع، مما يجر المزيد من البلدان إلى الصراع، وربما يعطل شحنات الطاقة العالمية، وسط استمرار طائرات إسرائيل الحربية بقصف بيروت، بعد مقتل ثمانية من جنودها في جنوب لبنان في معارك ضد "حزب الله".
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هذه الظروف تركت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على مسارها نحو أول خسارة أسبوعية لها في أربعة أسابيع، بينما ينتظر العالم رداً إسرائيلياً على الضربة الصاروخية الإيرانية.
 
واستأنف مؤشر الخوف في وول ستريت "VIX"، صعوده، مما يشير إلى وجود إشارة تحذيرية بأن المزيد من تقلبات الأسهم في المستقبل.

وقال توماس لي من مؤسسة فندسترات: "يشير مؤشر التقلبات إلى أننا ما زلنا في خضم فترة أكتوبر المشكوك فيها". لكن، مع وجود عوامل تاريخية متعددة لصالح مؤشر "إس آند بي 500" فيتوقع أن يلجأ المستثمرون للشراء "عند هذا الانخفاض".

وفي وقت سابق من الجلسة، محت الأسهم خسائرها لفترة وجيزة، بعد أن أظهرت قراءة أن قطاع الخدمات الأميركي في ايلول توسع بأسرع وتيرة منذ شباط 2023. (بلومبرغ)

لبنان

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