بين ابو فاعور والجمّيل.. ما حكي في الكواليس قيل في العلن

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أشارت مصادر كتائبية مطلعة على اللقاء الذي عقد بين رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل وموفد "لقاء عين التينة" وائل بو فاعور، الى ان ما قيل أمام الاعلام قيل في خلال الاجتماع وكل الأمور وضعت على طاولة البحث.ولفتت المصادر الى ان كل الإيجابيات تبقى غير مكتملة طالما "حزب الله" لم يفك أسر المؤسسات ولم يوافق على فك ربط لبنان بغزة".