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لبنان

نداء عاجل للتبرع بالدم من الصليب الأحمر

Lebanon 24
04-10-2024 | 01:40
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وجه الصليب الأحمر اللبناني عبر حسابه على منصة "إكس"، "نداء عاجلا للتبرع بالدم اليوم، من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءً".
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