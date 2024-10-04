27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نداء عاجل للتبرع بالدم من الصليب الأحمر
Lebanon 24
04-10-2024
|
01:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه الصليب الأحمر اللبناني عبر حسابه على منصة "إكس"، "نداء عاجلا للتبرع بالدم اليوم، من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءً".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصليب الأحمر يدعو في نداء عاجل الى التبرّع بالدم
Lebanon 24
الصليب الأحمر يدعو في نداء عاجل الى التبرّع بالدم
04/10/2024 10:23:15
04/10/2024 10:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في الطيبة... إصابات طفيفة في صفوف الصليب الأحمر
Lebanon 24
في الطيبة... إصابات طفيفة في صفوف الصليب الأحمر
04/10/2024 10:23:15
04/10/2024 10:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد عسكري.. العدوّ استهدف الجيش والصليب الأحمر في الطيبة
Lebanon 24
إستشهاد عسكري.. العدوّ استهدف الجيش والصليب الأحمر في الطيبة
04/10/2024 10:23:15
04/10/2024 10:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات في صفوف عناصر في الجيش والصليب الأحمر.. مسيّرة إسرائيليّة استهدفتهم
Lebanon 24
إصابات في صفوف عناصر في الجيش والصليب الأحمر.. مسيّرة إسرائيليّة استهدفتهم
04/10/2024 10:23:15
04/10/2024 10:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
للتبرع
بالدم
الصليب
الأحمر
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأنفاق ظهرت.. ماذا كشفت "كمائن حزب الله"؟
Lebanon 24
الأنفاق ظهرت.. ماذا كشفت "كمائن حزب الله"؟
16:01 | 2024-10-03
03/10/2024 04:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مهم من الأمن العام يتعلق بجوازات السفر.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان مهم من الأمن العام يتعلق بجوازات السفر.. ماذا جاء فيه؟
08:19 | 2024-10-03
03/10/2024 08:19:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون يهربون من الحرب بحرًا باليخوت.. هذه هي الوجهات وكلفة الرحلات
Lebanon 24
اللبنانيون يهربون من الحرب بحرًا باليخوت.. هذه هي الوجهات وكلفة الرحلات
10:30 | 2024-10-03
03/10/2024 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... شاهدوا ما تركه الجيش الإسرائيلي لدى إنسحابه من بلدة كفركلا
Lebanon 24
بالصور... شاهدوا ما تركه الجيش الإسرائيلي لدى إنسحابه من بلدة كفركلا
08:28 | 2024-10-03
03/10/2024 08:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا طلب رئيس الحكومة من قائد الجيش وماذا تبلّغ؟
Lebanon 24
ماذا طلب رئيس الحكومة من قائد الجيش وماذا تبلّغ؟
06:31 | 2024-10-03
03/10/2024 06:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-10-04
في ظل الحرب.. عودة التعليم عن بُعد؟
03:19 | 2024-10-04
أمن الدولة في الشمال تجول في المؤسّسات وتسطّر محاضر ضبط
03:00 | 2024-10-04
التوغل البري... رهانات واهداف
02:56 | 2024-10-04
كأنه زلزال: ألسنة النار خرجت من تحت الأرض.. كاميرا مراقبة توثق لحظة استهداف نصرالله (فيديو)
02:49 | 2024-10-04
باسيل يلتقي أبو فاعور موفدا من تيمور جنبلاط في البترون
02:48 | 2024-10-04
وزير الخارجية الإيرانية في بيروت
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
04/10/2024 10:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
04/10/2024 10:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
04/10/2024 10:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24