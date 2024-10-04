Advertisement

لبنان

فوق هذه المناطق.. طائرات إسرائيلية خرقت جدار الصوت

Lebanon 24
04-10-2024 | 02:12
A-
A+
Doc-P-1256870-638636301649738958.png
Doc-P-1256870-638636301649738958.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خرقت طائرات العدو الإسرائيلي جدار الصوت فوق البقاع وجبل لبنان، صباح اليوم، الجمعة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الطائرات الحربية الإسرائيلية تخرق حاجز الصوت فوق مناطق الجنوب
lebanon 24
04/10/2024 12:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: طائرات مروحية تنقل جنودا قتلى وجرحى بعد حدث أمني صعب في الشمال (الجزيرة)
lebanon 24
04/10/2024 12:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: طائرات مروحية تهرع إلى مناطق الاشتباكت على الحدود مع لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
04/10/2024 12:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: وقف إقلاع الطائرات من مطار "بن غوريون"
lebanon 24
04/10/2024 12:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24

المناطق..

طائرات

إسرائيلية

الصوت

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:22 | 2024-10-04
05:47 | 2024-10-04
05:38 | 2024-10-04
05:35 | 2024-10-04
05:31 | 2024-10-04
05:24 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24