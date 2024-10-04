أكثر من 20 بلدة.. إنذار إسرائيلي جديد لسكان هذه القرى الجنوبية بالإخلاء

#عاجل ‼️ انذار إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حنيه, السماعيه, رشيديه, معشوق, البص, زقوق المفدي , شملايه, شبريحا, البرغليه, مخيم قاسميه, نبي قاسم, جبال البطم, عين بعال, البازوريه, طير دبا, مزرعة شدعيت, برج رحال, صربين, بياض ,بافليه, ظهر برية جابر, جبل العدس, بستيت, ارزون,… pic.twitter.com/55YlY07LJs — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 4, 2024 Advertisement

طالب الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة سكان أكثر من 20 بلدة في جنوب لبنان بالإخلاء.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور عبر "إكس":"انذار إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حنيه السماعيه رشيديه معشوق البص زقوق المفدي شملايه شبريحا البرغليه مخيم قاسميه نبي قاسم جبال البطم عين بعال البازوريه طير دبا مزرعة شدعيت برج رحال صربين بياض بافليه ظهر برية جابر جبل العدس بستيت ارزون".