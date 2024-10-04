بالأرقام.. القرم يكشف حجم تضرر قطاع الاتّصالات من جرّاء العدوان الإسرائيلي

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كشف وزير الاتصالات جوني القرم في حديث الى صوت كل لبنان، عن تمديد صلاحيات الخطوط الخليوية المسبقة الدفع سبعة أيام عن تاريخ الاستحقاق، وارجاء دفع الفواتير الثابتة لمدة شهر واحد، وذلك في إطار تدابير الطّوارئ.وفنّد القرم بالأرقام الاضرار التّي لحقت بقطاع الاتّصالات من جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، كاشفاً عن ان 113 محطة تاتش خرجت عن الخدمة: 61 منها لأسباب امنية و15 من جراء السّرقات، و114 محطة تابعة لشركة الفا.ولفت القرم الى ان المناطق التي شهدت نزوحًا كبيرًا سجلت زيادة في الطلب على الشبكة مما تسبب في ضغط كبير على البنية التحتية للاتصالات، وللمعالجة تم تفعيل خدمة ال national roaming، بالإضافة الى إعادة توزيع الموارد، ورفع السّاعات للمحطات التي شهدت ارتفاعاً بالاستهلاك.وأشار القرم الى انّ أكثر الاقضية تضرراً من حيث انخفاض مستوى الخدمة هي مرجعيون بنسبة 2%، صور 35%، حاصبيا 32% والنبطية 59%.وعن محطات اوجيرو، أعلن القرم ان 26 محطة من أصل 266 أصبحت خارج الخدمة، ما يؤثر على 15 ألف مشترك أي نسبة 2.2 % فقط، على ان تصدر هيئة اوجيرو تحديثاً لهذه أرقام بشكل يومي.