ارتفاع في أسعار المحروقات... اليكم آخر الأرقام

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صدر عن وزارة الطاقة والمياه، صباح اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات.وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:- بنزين 95 أوكتان: 1427.000 ليرة لبنانيّة (+16000)- بنزين 98 أوكتان: 1467.000 ليرة لبنانيّة (+16000)- المازوت: 1315.000 ليرة لبنانيّة (+12000)- الغاز: 923.000 ليرة لبنانيّة (+3000)