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لبنان

وزير الخارجية الإيرانية في بيروت

Lebanon 24
04-10-2024 | 02:48
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وصلت الى  مطار رفيق الحريري الدولي طائرة ايرانية، تقل  وزير الخارجية الدكتور عباس عراقجي.
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