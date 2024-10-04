Advertisement

لبنان

وفد من "الكتائب" في السرايا

Lebanon 24
04-10-2024 | 02:47
A-
A+
Doc-P-1256891-638636324061592360.jpg
Doc-P-1256891-638636324061592360.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا وفدا من "حزب الكتائب اللبنانية".


Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي التقى وفدا من الكتائب والصمد وبو فاعور
lebanon 24
04/10/2024 12:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الايراني عبّر خلال لقائه الرئيس ميقاتي عن حرص بلاده على لبنان ودعمه في وجه العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
04/10/2024 12:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتهاء الإجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الإيرانيّة ومُغادرة الأخير من دون الإدلاء بأيّ تصريح
lebanon 24
04/10/2024 12:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي التقى وير خارجية ايران.. والأخير يؤكد حرص بلاده على دعم لبنان
lebanon 24
04/10/2024 12:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24

ميقاتي

الكتائب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:22 | 2024-10-04
05:47 | 2024-10-04
05:38 | 2024-10-04
05:35 | 2024-10-04
05:31 | 2024-10-04
05:24 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24