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لبنان

باسيل يلتقي أبو فاعور موفدا من تيمور جنبلاط في البترون

Lebanon 24
04-10-2024 | 02:49
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يستقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم في منزله في البترون، النائب وائل بو فاعور موفداً من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي تيمور جنبلاط.
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