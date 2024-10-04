باسيل يلتقي أبو فاعور موفدا من تيمور جنبلاط في البترون

يستقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم في منزله في البترون، النائب وائل بو فاعور موفداً من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي تيمور جنبلاط.

Advertisement