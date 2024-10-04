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لبنان

أمن الدولة في الشمال تجول في المؤسّسات وتسطّر محاضر ضبط

Lebanon 24
04-10-2024 | 03:19
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افادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان بان "دوريّات لها في الشمال جالت في  المؤسّسات التجاريّة برفقة مندوب من وزارة الإقتصاد، وتمّ تسطير محاضر ضبطٍ بالمخالفين في المنية، بسبب رفع الأسعار بصورة غير قانونيّة".
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