أمن الدولة في الشمال تجول في المؤسّسات وتسطّر محاضر ضبط

افادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان بان "دوريّات لها في الشمال جالت في المؤسّسات التجاريّة برفقة مندوب من وزارة الإقتصاد، وتمّ تسطير محاضر ضبطٍ بالمخالفين في المنية، بسبب رفع الأسعار بصورة غير قانونيّة".

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