استهداف سيّارة للهيئة الصحية قرب مستشفى مرجعيون.. هذه المعلومات الأولية

أفادت مندوبة "لبنان24" عن استهداف سيارة تابعة للهيئة الصحية قرب مستشفى مرجعيون.



وحسب المعلومات، قد أدى هذا الإستهداف إلى استشهاد 4 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية.

Advertisement