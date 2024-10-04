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لبنان

استهداف سيّارة للهيئة الصحية قرب مستشفى مرجعيون.. هذه المعلومات الأولية

Lebanon 24
04-10-2024 | 03:22
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن استهداف سيارة تابعة للهيئة الصحية قرب مستشفى مرجعيون.

وحسب المعلومات، قد أدى هذا الإستهداف إلى استشهاد 4 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية.
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