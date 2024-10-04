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لبنان

بقرادونيان اطلع من بري على جهود وقف إطلاق النار

Lebanon 24
04-10-2024 | 03:50
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زار الأمين العام لحزب "الطاشناق" ورئيس كتلة "نواب الأرمن" النائب هاغوب بقرادونيان رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحث معه في "التحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني بسبب الهجمات الإجرامية المستمرة من إسرائيل".
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عرض الرئيس بري، بحسب بيان لـ "الطاشناق"، "مخاطر المرحلة الحالية والجهود التي يبذلها في ما يتعلق بالموافقة على وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار  1701 وانتخاب رئيس للجمهورية".

وقدّم بقرادونيان تعازيه باستشهاد الأمين العام لـ "حزب الله" السيّد حسن نصرالله، ورأى أن "الشهية الإجرامية للعدو الإسرائيلي لا تقتصر على الحرب على لبنان فقط ولا على طائفة معينة"،  وأشار  إلى "ضرورة اتحاد اللبنانيين في المرحلة الحالية والتصدي لاستفزازات العدو"، مؤكدًا "أولوية قيام الدولة في عملية تطبيق الدستور بدءًا بانتخاب رئيس الجمهورية".

ختم: "كما تم التطرّق إلى معاناة مليون نازح والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، ومن بينها مبادرة حزب الطاشناق والجمعيات الخيرية التابعة لها، بالإضافة إلى الجمعيات الأرمنية المختلفة للتخفيف من معاناة النازحين".
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