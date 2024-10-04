أمين سلام بحث مع سفيرة اليونان في التطورات

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استكمل وزير الاقتصاد امين سلام نشاطه متابعة لمبادرته الديبلوماسية ،بزيارة سفيرة اليونان لدى لبنان ديسبينا كوكولوبولو، في مقر السفارة في الرابية، وذلك ضمن اطار التحرك تجاه الدول العربية والإقليمية وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة لاطلاعهم عن قرب على مستجدات الوضع الراهن والوقوف على معطياتهم ودعمهم على كافة الصعد حيث أمكن في ظل الاعتداءات الاسرائيلية.وتوجه الوزير سلام بالشكر للسفيرة كوكولوبولو على موقف اليونان الداعم للبنان للحد من موجة الاعتداءات العسكرية الاسرائيلية، كما على جهودها الانسانية في حشد دعم اوروبي لتقديم مساعدات طبية على المستوى المركزي والأوروبي للمواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا ويحتاجون إلى العلاج جراء هذا العدوان، وعلى مساهمة الاتحاد الاوروبي ككل في الجهود التي يبذلها الاتحاد في دعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة، ومنها ما اعلن عنه امس الخميس تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 30 مليون يورو (33.1 مليون دولار) ما يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي للبنان إلى أكثر من 104 ملايين يورو (نحو 115 مليون دولار) هذا العام.كما شرح الوزير سلام للسفيرة اليونانية الوضع العام في البلد لا سيما الحاجة لتأمين مساعدات انسانية واماكن لائقة للاهالي التي تتعرض مناطقهم للعدوان الإسرائيلي وتلبية احتياجاتهم اليومية، باحثاً في سبل دعم وتجهيز اماكن الإيواء التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان لا سيما فندق "كواليتي ان" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس والذي يقع على مساحة مليون متر في خدمة الاهالي النازحين.ومن جانبها شكرت السفيرة ديسبينا كوكولوبولو الوزير سلام على زيارته ،مرحّبة بهذه الخطوة الوطنية، مؤكدةً "وقوف الدولة والشعب اليوناني الى جانب الدولة والشعب اللبناني لا سيما في العمل على خفض التصعيد والتوتر في المنطقة وتقديم المساعدات الاغاثية حيث أمكن".