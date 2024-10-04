غارة على منزل على طريق عام البرغلية... وقصف اسرائيلي لاطراف علما الشعب والضهيرة

استهدف طيران العدو الاسرائيلي منزلا على طريق عام البرغلية صور، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

كما نفذت مسيرة معادية قرابة الحادية عشرة من صباح اليوم 4 غارات مستهدفة محيط جامع الامين بين بلدتي زبدين و ميفدون.

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الى ذلك، استهدفت الطائرات المسيرة سيارة بالقرب من مستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل.

وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام " بان مدفعية العدو تقصف بقذائف انارة وقذائف فوسفورية اطراف علما الشعب، اضافة الى استهداف المنطقة نفسها بقذائف دبابة.



واستهدف العدو بلدة الضهيرة بقذائف هاون من عيار ١٢٠ ملم .