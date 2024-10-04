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لبنان

غارة على منزل على طريق عام البرغلية... وقصف اسرائيلي لاطراف علما الشعب والضهيرة

Lebanon 24
04-10-2024 | 04:40
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استهدف طيران العدو الاسرائيلي منزلا على طريق عام البرغلية صور، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
كما نفذت مسيرة معادية قرابة الحادية عشرة من صباح اليوم  4 غارات مستهدفة محيط جامع الامين بين بلدتي زبدين و ميفدون.
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الى ذلك، استهدفت الطائرات المسيرة  سيارة بالقرب من مستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل.
 
وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام " بان مدفعية العدو تقصف بقذائف انارة وقذائف فوسفورية  اطراف علما الشعب، اضافة الى استهداف المنطقة نفسها بقذائف دبابة.

واستهدف العدو بلدة الضهيرة بقذائف هاون من عيار  ١٢٠ ملم .
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