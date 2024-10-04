الأوضاع العامة في لبنان بين البيسري وماغرو

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري صباح اليوم في مكتبه السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro، حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والحرب المستمرة عليه ودور فرنسا في كيفية تعزيز الجهود الديبلوماسية الرامية إلى وقف العدوان و مساعدة لبنان.

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