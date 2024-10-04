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لبنان

الأمين العام لنقابة المعلمين: نحن حرصاء على تعليم جميع التلاميذ النازحين وغير النازحين

Lebanon 24
04-10-2024 | 05:09
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قال ألامين العام لنقابة المعلمين الدكتور أسامة الأرناؤط، في بيان:
 
"نتابع باهتمام بالغ شؤون أهلنا في المناطق التي تستهدفها آلة الإجرام الصهيونية من قتل وتدمير وتهجير في عدوان وحشي غاشم يستمرّ منذ شهر تقريبًا، ويكشف الوجه الحقيقي لهذا العدو المجرم المتفلّت من كل ضوابط والذي لا يقيم لضوابط الحرب أي اعتبار، ولا يميز بين مقاتل ومدني، وهو أقل ما يقال فيه أنه قاتل الأطفال والنساء والشيوخ، وهو يتباهى بذلك".
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تابع:"في ظل هذه الأجواء الصعبة جدا، نؤكد أنه يستحيل البحث حاليا بالتعليم في الجنوب وبعلبك والضاحية الجنوبية، وبخاصة المناطق غير الآمنة التي يستهدفها العدوان على مدار الساعة، أو تلك التي تأوي أهلنا النازحين كواقع الحال في صيدا مثلا، لأن اللحظة الآن هي لمساعدة المتألمين والمهجرين والمصابين والنازحين وإغاثتهم، على أن نبحث في الأيام المقبلة في الوسائل المتاحة للتعليم حضوريا أو من بعد، بعد أن تنقشع الرؤية حول مسار التطورات على الأرض لكي يبنى على الشيء مقتضاه".

وختم:"نحن حرصاء على تعليم جميع التلاميذ النازحين وغير النازحين، لأن المدرسة هي المكان الطبيعي لهم، ويؤلمنا في هذا الظرف أن نكون عاجزين للأسف عن جمعهم تحت مظلة المعلم،لتعليمهم وتأمين الأجواء الملائمة لهم.رحم الله الشهداء، ومنّ على المصابين بالسفاء العاجل، وحمى لبنان".
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