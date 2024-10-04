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لبنان

مجلس الوزراء أحال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى مجلس النواب

Lebanon 24
04-10-2024 | 05:14
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أحال مجلس الوزراء مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
 
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