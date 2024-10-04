طقس نهاية الاسبوع: الحرارة فوق معدلاتها غدا وتبلغ ذروتها يوم الأحد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وبقاء درجات الحرارة الليلية منخفضة.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس خريفي مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الأحد، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتبارا من بعد ظهر يوم الاثنين بمنخفض جوي متمركز حاليا غرب دول البلقان مما يؤدي الى طقس متقلب خلال مطلع الاسبوع المقبل مع انخفاض بدرجات الحرارة وعودتها الى معدلاتها الموسمية.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة النهارية بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، مع بقاء درجات الحرارة الليلية منخفضة.السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وبقاء درجات الحرارة الليلية منخفضة.الأحد: قليل الغيوم صباحا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية، بينما تبقى دون تعديل فوق الجبال وعلى الساحل، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع نسبة الرطوبة وتشكل الضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية.الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال ، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية والشمالية.-الحرارة على الساحل من 24 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 34 درجة.-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية نهارا ضعيفة متفرقة ليلا ، سرعتها بين 8 و 30 كم/س.-الانقشاع: جيد اجمالا.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 70%.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,35-ساعة غروب الشمس: 18,17