الجيش نعى العريف الشهيد علي حسن قاسم

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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العريف الشهيد علي حسن قاسم الذي استشهد بتاريخ 3/10/2024 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركز خدمته، وفي ما يلي نبذة عن حياته:من مواليد 1/10/1996 الصرفند – صيدا.تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتباراً من 1/1/2021.حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.عازب.يقام المأتم بتاريخ 4/10/2024 الساعة 11:00 ويوارى في الثرى في جبانة بلدة الصرفند - صيدا.