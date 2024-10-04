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لبنان

الجيش نعى العريف الشهيد علي حسن قاسم

Lebanon 24
04-10-2024 | 04:35
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نعت  قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العريف الشهيد علي حسن قاسم الذي استشهد بتاريخ 3/10/2024 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركز خدمته، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد  1/10/1996  الصرفند – صيدا.
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تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتباراً من 1/1/2021.
حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
عازب.
يقام المأتم بتاريخ 4/10/2024 الساعة 11:00 ويوارى في الثرى في جبانة بلدة الصرفند - صيدا.
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