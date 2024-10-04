إغتيال قائد بارز في "حزب الله"... وهذه معلومات عنه

زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ "الجيش الإسرائيلي هاجم أمس بشكل دقيق في منطقة بيروت، واغتال محمد رشيد سكافي قائد منظومة الاتصالات في حزب الله".



وأضاف أدرعي أنّ "محمد رشيد سكافي شغل منصب قائد منظومة الاتصالات منذ العام 2000، وكان مقربًا من كبار قادة حزب الله وامتلك خبرة وصلاحيات واسعة في الحزب".

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وقال: "كان سكافي يبذل جهودًا حثيثة لتطوير اتصال متواصل بين كافة الوحدات والمنظومات في حزب الله في وقت الروتين وفي الطوارئ بهدف الحفاظ على استمرارية نقل المعلومات في الحزب بشكل متواصل".

وتابع أدرعي: "تُعتبر منطومة الاتصالات وحدة ركن مسؤولة عن استمرارية الاتصال في الحزب ومسؤولة عن تطوير وصيانة أنظمة الاتصال في حزب الله".