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لبنان
سفارة لبنان في ابوظبي: طائرات اماراتية محمّلة بالمساعدات تصل تباعا الى لبنان
Lebanon 24
04-10-2024
|
05:47
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اصدرت سفارة لبنان في ابوظبي البيان الآتي:
"تنفيذاً لتعليمات الشيخ محمّد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتخصيص مساعدات إغاثية وطبيّة دعماً للشعب اللبناني، بقيمة مئة مليون دولار، وبمسعى أخوي منالسفير فؤاد شهاب دندن، باتجاه دوائر القرار في دولة الإمارات الشقيقة، تصل عند العاشرة من صباح الجمعة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، أول طائرة مساعدات قادمة من دبي، حيث يتسلّم وزير الصحة العامّة الدكتور فراس الأبيض، شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية أشرفت عليها منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مقدّمة من دولة الإمارات كجزء أول من المساعدات المقرّرة، فيما تصل في وقت لاحق من بعد ظهر الجمعة طائرة إماراتيّة ثانية قادمة من الامارات وعلى متنها حمولة من خمسة وخمسين طناً من المواد الإغاثية، كما سيتم ارسال طائرات اغاثة اماراتية متتالية يوميًا الى بيروت استكمالاً للمبادرة الإنسانية التي سارعت دولة الإمارات الشقيقة، الى تلبية النداء، وتجاوبت لتبلسم جراح النازحين من أبناء الشعب اللبناني".
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