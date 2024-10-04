Advertisement

لبنان

سفارة لبنان في ابوظبي: طائرات اماراتية محمّلة بالمساعدات تصل تباعا الى لبنان

Lebanon 24
04-10-2024 | 05:47
A-
A+
Doc-P-1257000-638636429514678149.jpg
Doc-P-1257000-638636429514678149.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اصدرت سفارة لبنان في ابوظبي البيان الآتي:

"تنفيذاً لتعليمات الشيخ محمّد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة  بتخصيص مساعدات إغاثية وطبيّة دعماً للشعب اللبناني، بقيمة مئة مليون دولار،  وبمسعى أخوي منالسفير فؤاد شهاب دندن، باتجاه دوائر القرار في دولة الإمارات الشقيقة، تصل عند العاشرة من صباح الجمعة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، أول طائرة مساعدات قادمة من دبي، حيث يتسلّم وزير الصحة العامّة الدكتور فراس الأبيض، شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية أشرفت عليها منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مقدّمة من دولة الإمارات كجزء أول من المساعدات المقرّرة، فيما تصل في وقت لاحق من بعد ظهر الجمعة طائرة إماراتيّة ثانية قادمة من الامارات وعلى متنها حمولة من خمسة وخمسين طناً من المواد الإغاثية، كما سيتم ارسال طائرات اغاثة اماراتية متتالية يوميًا الى بيروت استكمالاً للمبادرة الإنسانية التي سارعت دولة الإمارات الشقيقة، الى تلبية النداء، وتجاوبت لتبلسم جراح النازحين من أبناء الشعب اللبناني".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:22 | 2024-10-04
08:00 | 2024-10-04
07:59 | 2024-10-04
07:42 | 2024-10-04
07:38 | 2024-10-04
07:33 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24