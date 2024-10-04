بعدما استهدفت إسرائيل طريق المصنع... هكذا يفرّ الناس من لبنان إلى سوريا

بعدما استهدف العدوّ الإسرائيليّ الطريق قبل معبر المصنع الحدوديّ ما أدى إلى قطعه، أفادت مفوضية شؤون اللاجئين أنّ "بعض الناس يفرّون على الأقدام من المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا".

Advertisement