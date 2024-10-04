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لبنان

بعدما استهدفت إسرائيل طريق المصنع... هكذا يفرّ الناس من لبنان إلى سوريا

Lebanon 24
04-10-2024 | 05:55
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بعدما استهدف العدوّ الإسرائيليّ الطريق قبل معبر المصنع الحدوديّ ما أدى إلى قطعه، أفادت مفوضية شؤون اللاجئين أنّ "بعض الناس يفرّون على الأقدام من المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا".
 
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