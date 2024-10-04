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لبنان

كيف علّق الأمن الروسي على تفجيرات البيجر واللاسلكي في لبنان؟

Lebanon 24
04-10-2024 | 06:00
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أشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن "تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان وسوريا أظهرت أنه يمكن للمخابرات المعادية استخدام نقاط الضعف في موارد المعلومات لاغتيال مسؤولين حكوميين باستخدام الأجهزة الإلكترونية".
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وأكد بورتنيكوف في كلمته خلال اجتماع مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والهيئات المختصة لبلدان رابطة الدول المستقلة، أن هذا الأمر يمثل تهديدا مباشرا لأمن الدولة.

وأضاف: "بينت عملية تفجير أجهزة البيجر والاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان وسوريا، أن أجهزة الاستخبارات المعادية يمكنها استخدام المعلومات التي تجمعها حول نقاط الضعف في الموارد المعلوماتية ووضع مواد متفجرة بطريقة سرية، ليس فقط لتدمير البنية التحتية الحيوية للمعلومات، بل ولتنظيم اغتيالات لمسؤولين حكوميين باستخدام الأجهزة الإلكترونية القابلة في الوقت المطلوب".
 

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