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لبنان

مستشفى يتوقّف عن العمل

Lebanon 24
04-10-2024 | 06:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إخلاء الطاقم الطبي من مستشفى مرجعيون الحكومي في جديدة مرجعيون.
 
 
وأشارت إلى أنّ المستشفى توقّف عن العمل.
 
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