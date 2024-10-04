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لبنان

وزير المالية يكشف: هذه أولوية مديريات الوزارة

Lebanon 24
04-10-2024 | 06:42
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 جدد وزير المال يوسف الخليل تأكيد "ان مديريات الوزارة مستنفرة منذ تدهور الاوضاع الراهنة لانجاز  وصرف الاموال المخصصة للشؤون الصحية من مستشفيات وشركات ادوية ولكل ما يرتبط بشؤون الاغاثة، وهذه هي الاولوية منذ الاسبوع الماضي ولا تزال حتى زوال المحنة التي نمر بها. اضافة طبعا الى استمرارية العمل والتحضيرات لكل ما له صلة بتأمين رواتب القطاع العام مدنيين وعسكريين من الاسلاك كافة وكذلك المتقاعدين".
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وأشار الى "ان الوزارة تعمد الى دفع  كل المتوجبات نقداً بشكل فوري".

وطلب الخليل من جميع "اصحاب الملفات  والجهات المحلية وسواها، الخارجة  مواضيع ملفاتها عن هذا النطاق تفهم الوضع في هذه المرحلة في ما تقوم به الوزارة مراهنيين على تعاضدهم الاجتماعي وحسهم الوطني".

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