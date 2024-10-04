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لبنان
توقف حدمات "أوجيرو" في هذه المناطق
Lebanon 24
04-10-2024
|
06:42
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أعلنت هيئة "أوجيرو" أن عطلاً طرأ في سنترال حبوش ممّا أدّى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
كما وطرأ عطل في سنترال عرب صاليم ممّا أدّى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
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