توقف حدمات "أوجيرو" في هذه المناطق

أعلنت هيئة "أوجيرو" أن عطلاً طرأ في سنترال حبوش ممّا أدّى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

كما وطرأ عطل في سنترال عرب صاليم ممّا أدّى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.