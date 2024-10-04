مفتي راشيا: لنزول النواب فوراً الى البرلمان

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دعا مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي في بيان، النواب "للنزول فورا الى البرلمان وألا يخرجوا منه إلا بانتخاب رئيس للجمهورية يحفظ للدولة دورها ويعيد لها مكانتها ويحقن دماء شعبها، لانهم إن عجزوا عن ذلك، فعليهم الاستقالة ولينتخب الرئيس من الشعب مباشرة".وطالب حجازي الدولة بـ"حسم أمرها حماية لما تبقى من لبنان. فليس مقبولا رهنه للخارج ولا الوصاية عليه ولا الترحيب بمن ساهم في خرابه"، داعيا السلطة السياسية "للعمل الفوري على وقف شلال الدماء من العدو الصهيوني بحق الوطن وأهله وإعادة الاعتبار الى السلطة الرسمية بوحدة قرارها في كل ما يتعلق بالوطن وأن يكون الدولة فقط"، وحث على "الوقوف مع النازحين وتقديم المساعدة لهم بما يلزم لأن في ذلك تأكيد وحدة الشعب وتلاحمه مع بعضه في السراء والضراء لأنها الإنسانية الدين.واعتبر حجازي أن "ما يجري في غزة ونحن على مشارف دخول عام من العدوان الصهيوني عليها وما جرى فيها من آلاف الشهداء والجرحى والخراب والدمار، يتطلب كل ذلك العمل الفوري على لجم هذا العدو وإيقافه عن غيه ووقوف العرب مع قضاياه المحقة وخصوصا في فلسطين ولبنان، حماهما الله وجمع أمر الأمة على خير".