عن إستهداف طريق المصنع... إليكم ما قالته إسرائيل

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ادّعى المتحدّث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "مقاتلات سلاح الجوّ استهدفت نفقاً أرضيّاً عابرا للحدود اللبنانية - السورية بطول حوالي 3.5 كلم، كان يُستخدم من قبل حزب الله لنقل الكثير من الوسائل القتالية ولتخزينها تحت الأرض".وزعم أدرعي أنّ "النفق كان تحت إشراف الوحدة 4400 التي تتولى المسؤولية عن نقل الوسائل القتالية من إيران وفروعها المختلفة إلى حزب الله في لبنان".وأضاف: "في إطار هذه الغارة تم تدمير مبان عسكرية ومخازن أسلحة، كما تمّ الهجوم على بنية تحتية في معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان كانت تستخدم لنقل الوسائل القتالية إلى حزب الله".