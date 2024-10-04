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لبنان
عن إستهداف طريق المصنع... إليكم ما قالته إسرائيل
Lebanon 24
04-10-2024
|
06:47
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ادّعى المتحدّث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "مقاتلات سلاح الجوّ استهدفت نفقاً أرضيّاً عابرا للحدود اللبنانية - السورية بطول حوالي 3.5 كلم، كان يُستخدم من قبل حزب الله لنقل الكثير من الوسائل القتالية ولتخزينها تحت الأرض".
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وزعم أدرعي أنّ "النفق كان تحت إشراف الوحدة 4400 التي تتولى المسؤولية عن نقل الوسائل القتالية من إيران وفروعها المختلفة إلى حزب الله في لبنان".
وأضاف: "في إطار هذه الغارة تم تدمير مبان عسكرية ومخازن أسلحة، كما تمّ الهجوم على بنية تحتية في معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان كانت تستخدم لنقل الوسائل القتالية إلى حزب الله".
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