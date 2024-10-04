28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالأسماء... من هم شهداء "غارة مرجعيون"؟
Lebanon 24
04-10-2024
|
07:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إستشهاد 4 مسعفين من فريق الهيئة الصحية الاسلامية قرب مستشفى مرجعيون جراء غارة إسرائيليّة استهدفتهم.
والشهداء هم:
- حسين سويد
Advertisement
- عباس طراف
-جعفر ضاوي
- أبو حسن
مواضيع ذات صلة
تجمع اهالي شهداء ومتضرري إنفجار المرفأ يلغي وقفاته الشهرية
Lebanon 24
تجمع اهالي شهداء ومتضرري إنفجار المرفأ يلغي وقفاته الشهرية
04/10/2024 17:15:21
04/10/2024 17:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت بلدة عديسة في مرجعيون (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت بلدة عديسة في مرجعيون (الوكالة الوطنية)
04/10/2024 17:15:21
04/10/2024 17:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في غزة.. وزارة الصحة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء والمصابين
Lebanon 24
في غزة.. وزارة الصحة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء والمصابين
04/10/2024 17:15:21
04/10/2024 17:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيّارة للهيئة الصحية قرب مستشفى مرجعيون.. هذه المعلومات الأولية
Lebanon 24
استهداف سيّارة للهيئة الصحية قرب مستشفى مرجعيون.. هذه المعلومات الأولية
04/10/2024 17:15:21
04/10/2024 17:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
شهداء
مرجعيون
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأنفاق ظهرت.. ماذا كشفت "كمائن حزب الله"؟
Lebanon 24
الأنفاق ظهرت.. ماذا كشفت "كمائن حزب الله"؟
16:01 | 2024-10-03
03/10/2024 04:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف صفي الدين.. اليكم تفاصيل "أعنف ضربة إسرائيلية" على الضاحية
Lebanon 24
استهداف صفي الدين.. اليكم تفاصيل "أعنف ضربة إسرائيلية" على الضاحية
23:25 | 2024-10-03
03/10/2024 11:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون يهربون من الحرب بحرًا باليخوت.. هذه هي الوجهات وكلفة الرحلات
Lebanon 24
اللبنانيون يهربون من الحرب بحرًا باليخوت.. هذه هي الوجهات وكلفة الرحلات
10:30 | 2024-10-03
03/10/2024 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كأنه زلزال: ألسنة النار خرجت من تحت الأرض.. كاميرا مراقبة توثق لحظة استهداف نصرالله (فيديو)
Lebanon 24
كأنه زلزال: ألسنة النار خرجت من تحت الأرض.. كاميرا مراقبة توثق لحظة استهداف نصرالله (فيديو)
02:56 | 2024-10-04
04/10/2024 02:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يتحرك سياسيا.. لا فرنجية ولا عون
Lebanon 24
باسيل يتحرك سياسيا.. لا فرنجية ولا عون
14:01 | 2024-10-03
03/10/2024 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:02 | 2024-10-04
رسائل تهديد خطيرة.. مواطنون تلقوا اتّصالات من العدوّ هذا ما سيقوم به خلال الساعات المقبلة
10:02 | 2024-10-04
في عين التينة.. بري استقبل وزير الخارجية الايراني ومجموعة زوّار
10:00 | 2024-10-04
تقرير عن الضاحية الجنوبيّة... لماذا لم تعدّ آمنة لقيادات "حزب الله"؟
09:59 | 2024-10-04
كم بلغ عدد النازحين في مراكز الشمال؟
09:55 | 2024-10-04
الجميّل التقى افرام: الحلّ في وقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701
09:46 | 2024-10-04
جمعية اهالي ضحايا انفجار المرفأ: مع كل غارة تعود ذكريات 4 آب لتفتح جراحنا من جديد
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
04/10/2024 17:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
04/10/2024 17:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
04/10/2024 17:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24