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لبنان

بالصواريخ... "حزب الله" استهدف تجمعات لجنود العدوّ الإسرائيليّ

Lebanon 24
04-10-2024 | 07:20
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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "استهدف ظهر اليوم تجمعات لجنود العدوّ الإسرائيلي في كريات شمونة بصلية صاروخية". 
 
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