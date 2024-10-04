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لبنان

غارة إسرائيليّة... 6 جرحى في بلدة طاريا

Lebanon 24
04-10-2024 | 07:33
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استهدفت طائرات العدوّ الإسرائيليّ مبنى يضمّ محلات تجارية في بلدة طاريا.
 
 
ووفق المعلومات، أُصيب 6 مواطنين.
 
 
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