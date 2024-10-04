بيان عن ادارة مستشفى ميس الجبل الحكومي.. ماذا جاء فيه؟

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صدر عن ادارة مستشفى ميس الجبل الحكومي البيان التالي:بعد مرور عام على بدء العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان، مع ما رافقه من اعتداءات واستهدافات غادرة من قبل العدو طالت المستشفى والعاملين فيها، بالاضافة الى استخدامهم للفسفور الابيض المحرم دولياً، وبعد اشتداد الحصار على القرى الامامية الحدودية في الجنوب، وقطع الطرق وخطوط الامداد للمستشفى، ومع صعوبة وصول الطواقم الطبية والتمريضية والادارية اليها، ومع انقطاع الكهرباء ومادة المازوت والادوية والمستلزمات الطبية والغذاء والمياه، فإننا نعلن آسفين عن اخلاء مستشفى ميس الجبل الحكومي ووقف العمل في كافة اقسامها.اننا في مستشفى ميس الجبل الحكومي نرفع الصوت امام المجتمع الدولي والهيئات الصحية والانسانية والحقوقية الدولية، لادانة الارتكابات المعادية التي تنفذها آلة الحرب الاسرائيلية، واتخاذ موقف دولي واضح بشأن استهداف العدو للطواقم الطبية والصحية والهيئات الاسعافية، فضلاً عن المجازر التي ترتكب بحق المدنيين وتدمير البيوت والمراكز الصحية فوق ساكنيها…