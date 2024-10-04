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لبنان

قرار من وزير الصناعة يتعلق بهذه المواد الغذائية

Lebanon 24
04-10-2024 | 07:59
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 أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار رقم : ١/٧٧، ألغى بموجبه القرار رقم ١/٣١ تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ والجدول المرفق به بكافة مندرجاته، وبالتالي إعفاء بعض السلع الغذائية المعدّة للتصدير الواردة في الجدول المرفق بالقرار رقم ١/١٦ تاريخ ۲۰۲۲/۳/۱۱ من إجازة صادرة عن وزير الصناعة. وجاء في القرار:
المادة الأولى: يلغى القرار رقم ۱/۳۱ تاريخ ۲۰۲٤/٤/۱۷ القاضي بتعديل الجدول المرفق بالقرار رقم ١/٤٨ تاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠ بكافة مندرجاته.
المادة الثانية : تعفى مواد الخبز والحلويات الطازجة والبسكويت والحلويات المحفوظة، البرغل والسكاكر والشوكولا المحتوي بسكويت المعدّة للتصدير ، المحدّدة في متن القرار ١/٣١ تاريخ ۲۰۲٤/٤/١٧ المذكور أعلاه، من موجب الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقّعة من وزير الصناعة.

 

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