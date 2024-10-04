قرار من وزير الصناعة يتعلق بهذه المواد الغذائية

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار رقم : ١/٧٧، ألغى بموجبه القرار رقم ١/٣١ تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ والجدول المرفق به بكافة مندرجاته، وبالتالي إعفاء بعض السلع الغذائية المعدّة للتصدير الواردة في الجدول المرفق بالقرار رقم ١/١٦ تاريخ ۲۰۲۲/۳/۱۱ من إجازة صادرة عن وزير الصناعة. وجاء في القرار:

المادة الأولى: يلغى القرار رقم ۱/۳۱ تاريخ ۲۰۲٤/٤/۱۷ القاضي بتعديل الجدول المرفق بالقرار رقم ١/٤٨ تاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠ بكافة مندرجاته.

المادة الثانية : تعفى مواد الخبز والحلويات الطازجة والبسكويت والحلويات المحفوظة، البرغل والسكاكر والشوكولا المحتوي بسكويت المعدّة للتصدير ، المحدّدة في متن القرار ١/٣١ تاريخ ۲۰۲٤/٤/١٧ المذكور أعلاه، من موجب الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقّعة من وزير الصناعة.