Advertisement

لبنان

عراقجي من عين التينة: مشاوراتنا مستمرة للوصول إلى وقف إطلاق النار

Lebanon 24
04-10-2024 | 07:44
A-
A+
Doc-P-1257067-638636515609722428.jpg
Doc-P-1257067-638636515609722428.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من عين التينة، اليوم الجمعة أنّه "أجريت محادثات جيدة مع ميقاتي وبري وأكدت على وقوف إيران إلى جانب لبنان والمقاومة".

وأشار إلى أنّه "واثقون من أن جرائم الكيان الإسرائيلي ستفشل وأن الشعب اللبناني سيخرج منتصرا"، مؤكداً أنّه "ندعم مساعي لبنان للتصدي للجرائم الإسرائيلية".
Advertisement

وحول الرد الإيراني على إسرائيل كشف عراقجي أنّ "هجومنا على إسرائيل كان دفاعا عن النفس وفق قوانين الأمم المتحدة"، معتبراً أنّه "لم نستهدف إلا المراكز الأمنية والعسكرية للكيان ولم نقصف المدنيين".

وعن زيارته إلى بيروت، أوضح عراقجي أنّه "وجودي في بيروت التي تقصف كل لحظة دليل على أن إيران تقف إلى جانب حزب الله بكامل ثقلها"، متابعاً "ردنا سيكون شاملا ومتناسبا على أي عدوان من الكيان".

ختم: "مشاوراتنا مستمرة مع باقي الدول للوصول إلى وقف لإطلاق النار بشرط مراعاة حقوق اللبنانيين". (الجزيرة) 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:02 | 2024-10-04
10:02 | 2024-10-04
10:00 | 2024-10-04
09:59 | 2024-10-04
09:55 | 2024-10-04
09:46 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24