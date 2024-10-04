عراقجي من عين التينة: مشاوراتنا مستمرة للوصول إلى وقف إطلاق النار

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وأشار إلى أنّه "واثقون من أن جرائم الكيان الإسرائيلي ستفشل وأن الشعب اللبناني سيخرج منتصرا"، مؤكداً أنّه "ندعم مساعي لبنان للتصدي للجرائم الإسرائيلية".وحول الرد الإيراني على إسرائيل كشف عراقجي أنّ "هجومنا على إسرائيل كان دفاعا عن النفس وفق قوانين الأمم المتحدة"، معتبراً أنّه "لم نستهدف إلا المراكز الأمنية والعسكرية للكيان ولم نقصف المدنيين".وعن زيارته إلى بيروت، أوضح عراقجي أنّه "وجودي في بيروت التي تقصف كل لحظة دليل على أن إيران تقف إلى جانب حزب الله بكامل ثقلها"، متابعاً "ردنا سيكون شاملا ومتناسبا على أي عدوان من الكيان".ختم: "مشاوراتنا مستمرة مع باقي الدول للوصول إلى وقف لإطلاق النار بشرط مراعاة حقوق اللبنانيين". (الجزيرة)