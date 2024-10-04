Advertisement

لبنان

بعد استهداف الضاحية ليل أمس... توقف الخدمات في مركز السانت تريز الطبي

Lebanon 24
04-10-2024 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1257069-638636519528203854.jpg
Doc-P-1257069-638636519528203854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن ادارة مركز السانت تريز الطبي STMC البيان التالي:

"في سياق الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان استهدف الطيران الاسرائيلي مساء يوم امس محيط مركز STMC بغارات عنيفة الحقت اضرارا جسيمة بمبنى المركز الطبي وكافة المعدات  والتجهيزات الطبية المتطورة في قسم الاشعة وغرف العمليات كما في المبنى المخصص لسكن راهبات القديسة تريزا ،الامر الذي ادى الى وقف الخدمات الاستشفائية في المستشفى وبات يتطلب عملية تأهيل شامل لمختلف اجزائه.
Advertisement

وعليه، ان هذا الصرح الطبي الاستشفائي العريق مخصص لخدمة كل مواطن لبناني على اختلاف انتمائه الطائفي او السياسي منذ اكثر من 70 عاما وان استهداف طواقفه الطبية والتمريضية والمرضى الموجودين فيه يتناقض وكافة المواثيق الدولية.

ان ادارة مركز STMC تناشد كافة الحكومة اللبنانية وسائر الجهات الدولية،الدعم لاستمرارية هذا الصرح الطبي الوطني العريق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:02 | 2024-10-04
10:02 | 2024-10-04
10:00 | 2024-10-04
09:59 | 2024-10-04
09:55 | 2024-10-04
09:46 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24