بعد استهداف الضاحية ليل أمس... توقف الخدمات في مركز السانت تريز الطبي

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صدر عن ادارة مركز السانت تريز الطبي STMC البيان التالي:"في سياق الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان استهدف الطيران الاسرائيلي مساء يوم امس محيط مركز STMC بغارات عنيفة الحقت اضرارا جسيمة بمبنى المركز الطبي وكافة المعدات والتجهيزات الطبية المتطورة في قسم الاشعة وغرف العمليات كما في المبنى المخصص لسكن راهبات القديسة تريزا ،الامر الذي ادى الى وقف الخدمات الاستشفائية في المستشفى وبات يتطلب عملية تأهيل شامل لمختلف اجزائه.وعليه، ان هذا الصرح الطبي الاستشفائي العريق مخصص لخدمة كل مواطن لبناني على اختلاف انتمائه الطائفي او السياسي منذ اكثر من 70 عاما وان استهداف طواقفه الطبية والتمريضية والمرضى الموجودين فيه يتناقض وكافة المواثيق الدولية.ان ادارة مركز STMC تناشد كافة الحكومة اللبنانية وسائر الجهات الدولية،الدعم لاستمرارية هذا الصرح الطبي الوطني العريق".