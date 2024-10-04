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لبنان

وزير الشؤون: ملتزمون بعدم التمييز

Lebanon 24
04-10-2024 | 08:37
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عقد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار إجتماعا موسعا لمنظمات الأمم المتحدة، في حضور المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان بليرتا أليكو، مدير برنامج الأغذية العالمي ماثيو هولينغورث، ممثل اليونيسف أدوار بيجبيدر، ممثلة مكتب الشؤون الإنسانية "OCHA" كريستين كنوتسن، نائبة ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تريسي مولفير، ممثل منظمة الهجرة الدولية ماتيو لوسيانو ومديرة شؤون "الأونروا" دوروثي كلاوس وفريق عمل الوزارة.
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وشدد الوزير حجار خلال الإجتماع، على "ضرورة السعي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن وحماية المدنيين والدعم المباشر للعنصر البشري العامل في الخطوط الأمامية في مختلف الوزارات، خصوصا وزارة الشؤون الإجتماعية، وضرورة تأمين مساعدة مباشرة لهم لا سيما أن عددا كبيرا منهم إضطروا إلى النزوح من منازلهم. كما جرى التداول في كيفية الإستجابة للحالات الطارئة وتلبية حاجات الصامدين في المناطق الحدوديّة والنازحين في مراكز الإيواء الرسميّة وخارجها".

وأكد أن الوزارة "ملتزمة عدم التمييز بين المقيمين في لبنان، أكانوا عمالا أو نازحين أو لاجئين، وتبحث عن حلول سريعة مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة، لحلحلة الملفات الشائكة وإيجاد بدائل كتسهيل العودة أو غيرها".
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