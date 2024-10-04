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لبنان

تجمع اهالي شهداء ومتضرري إنفجار المرفأ يلغي وقفاته الشهرية

Lebanon 24
04-10-2024 | 09:39
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صدر عن "تجمع اهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت برئاسة ابراهيم حطيط، بيان إستثنائي بعدما ألغى وقفته الشهرية رقم 50 بسبب الحرب التي يشنها العدو الغاشم على لبنان و اللبنانيين.

واعتذر التجمع في البيان "من شهدائنا الذين لا يقبلون حتما تعريض اهاليهم لأي خطر بعدما هجروا من بيوتهم و نعدهم اننا باقون على الوعد و العهد و حتى أخر نفس ونبض في عروقنا لإنتزاع حقهم علينا بالحقيقة و العدالة و المحاسبة".
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وأضاف :"لن ندخل بالسياسة اليوم و بلدنا يدمر وأهالينا تقتل في الجنوب و البقاع و بيروت و الضاحية من قبل عدو الإنسانية والبشرية. وهمنا اليوم لملمة الجراح و كفكفة الدموع والتخفيف ما إستطعنا من معاناة أهالي شهدائنا الذين هجروا من بيوتهم و منهم ما لا يزال بلا مأوى في الطرق و هو ما نسعى لتخفيف وطأته في ظل إهمال تام لهم من كافة أجهزة الدولة والاحزاب و الجمعيات التي تتعاطى معهم بخلفيات سياسية للأسف".

وناشد "التجمع"، "الجمعيات الأهلية الوطنية و المقتدرين بمبادراتهم الفردية، مد يد المساعدة لنا للتمكن من مساعدتهم بما إستطاعوا إليه سبيلا. فالظلم الذي تعرضنا له منذ إنفجار المرفأ عبر الإهمال المتراكم  مع الجميع بدون إستثناء على خلفيات متعددة لا يجوز أن يستمر في هذه الظروف لنكون الأكثر مظلومية".
 
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