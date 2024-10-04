جمعية اهالي ضحايا انفجار المرفأ: مع كل غارة تعود ذكريات 4 آب لتفتح جراحنا من جديد

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صدر عن "جمعية اهالي ضحايا مرفأ بيروت" بيان، قالت فيه :"في ظل الأحداث المؤلمة التي يمر بها لبنان اليوم، نجد أنفسنا، كأهالي ضحايا المرفأ نعيش مرة أخرى جراحا لا تندمل. فمع كل غارة، ومع كل صوت استغاثة يأتي من تحت الركام، تعود ذكريات ٤ آب لتفتح جراحنا من جديد.نشعر بألم يتجاوز حدود الوصف، صوت سيارات الإسعاف و صور القتل و الجرحى و الدمار تعيد لنا ذكريات الفاجعة التي لا تنسى.ما يحدث اليوم هو جريمة ضد الإنسانية، وعدوان لا يرحم أبرياءنا، لا يفرق بين كبير وصغير. العدو الغاشم يضرب في كل مكان، وقلوبنا تتفطر على الشهداء والضحايا والجرحى. نشعر بالعجز والغضب في كل مرة نرى فيها أمهات تبكي أطفالهن، وأسر تحرم من أحبتها، وأطفال يجبرون على الهرب من منازلهم بحثا عن الأمان".أضاف البيان :"إن هذا العدوان يكشف بوضوح عجز الدولة عن حماية مواطنيها. المؤسسات التي يفترض بها أن تكون حامية لنا، أثبتت فشلها الذريع في تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة. نحن نشعر بالغضب لأن الوطن الذي كنا نأمل أن نحميه، يتحول إلى ساحة حرب جديدة.لا يشعر مع الموجوع إلا الموجوع، ونحن نشعر بجراحكم وقد ضممناها إلى جراحنا لأن الضمير العالمي والقانون الدولي والأمم المتحدة العاجزة عن انصافكم ووقف المجازر في حق الأبرياء، نخشى أن تصيب بالعدوى الذين يجب عليهم انصافنا ومحاسبة المسؤولين عن جراحنا ومقتل أبنائنا".ختم البيان :"نحن، أهالي ضحايا مرفأ بيروت، نقف مع جميع المنكوبين، نشاركهم آلامهم ونؤكد أننا لن ننسى. قلوبنا معكم في كل لحظة، نترحم على الأرواح التي سُلبت، وندعو بالشفاء العاجل لكل من أصيب. نطالب بالعدالة، نصرخ من أجل الحق، ولن نتوقف حتى نرى أن دماء أبنائنا لم تذهب سدى.سنظل نرفع أصواتنا، وسنستمر في النضال من أجل وطن يسوده الأمن والكرامة. لن نبني مجد لبنان على أنقاض أرواح الشهداء، بل سنعمل معًا لنصنع غدًا أفضل، نليق به كل من فقدناهم.معًا، لنواجه الظلم، حتى آخر نفس".