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لبنان

رسائل تهديد خطيرة.. مواطنون تلقوا اتّصالات من العدوّ هذا ما سيقوم به خلال الساعات المقبلة

Lebanon 24
04-10-2024 | 10:02
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علم "لبنان 24" أنّ بعض أبناء بلدة ميس الجبل تلقوا إتّصالات من العدوّ الإسرائيليّ.
 
 
وبحسب المعلومات، فإنّ العدوّ قال للأهالي إنّه سيقوم بقصف مستشفى ميس الجبل الحكومي خلال الساعات القليلة المقبلة.
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ميس الجبل

مستشفى

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