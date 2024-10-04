غارة إسرائيلية على سيارة إسعاف للهيئة الصحية في جويا

استهدفت غارة إسرائيلية اليوم الجمعة، سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة جويا، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة علما الشعب.

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