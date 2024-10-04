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لبنان
غارة إسرائيلية على سيارة إسعاف للهيئة الصحية في جويا
Lebanon 24
04-10-2024
|
10:17
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استهدفت غارة إسرائيلية اليوم الجمعة، سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة جويا، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة علما الشعب.
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